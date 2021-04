Elizabeth II fête ses 95 ans : en plein deuil, elle sort du silence après la mort du prince Philip

Isolée dans son château de Windsor, en période de deuil depuis la mort de son mari le prince Philip, la reine d'Angleterre Elizabeth II devrait toutefois souffler ses 95 bougies pour son anniversaire, en petit comité. Et sans son petit-fils le prince Harry, qui a finalement déjà déguerpi... La souveraine est sortie du silence pour remercier ceux lui ayant témoigné du soutien et de l'affection.

Le compte Twitter officiel Royal Family a diffusé un communiqué de la reine, ce 21 avril. "J'ai, en ce jour de mon 95e anniversaire, reçu beaucoup de messages de voeux, ce que j'ai énormément apprécié. Alors qu'en tant que famille nous vivons une période de grande tristesse, cela a été un réconfort pour nous tous de voir et d'entendre les hommages adressés à mon mari, ceux du Royaume-Uni, du Commonwealth et partout ailleurs dans le monde. Ma famille et moi voulons vous remercier pour le soutien et la gentillesse que vous nous avez montré ces derniers jours. Nous en avons été profondément touchés et cela continue de nous rappeler que Philip avait eu un extraordinaire impact sur un tas de gens pendant sa vie", a écrit Elizabeth II.

La reine a dit adieu à son époux, duc d'Edimbourg et prince consort du Royaume-Uni, le 17 avril lors d'obsèques qui se sont tenues en présence d'une trentaine de personnes à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Pour l'occasion, elle était entourée de son clan resserré y compris le prince Harry qui avait fait le déplacement depuis la Californie - seul, sa femme Meghan Markle étant restée à Los Angeles par mesure de précaution alors qu'elle est enceinte - dans un contexte familial tendu suite à son interview polémique accordée à Oprah Winfrey.