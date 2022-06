Charlene de Monaco embrasse avec passion Albert : rares marques d'affection à l'étranger

Charlene de Monaco était de nouveau de sortie et à l'étranger, à Oslo, ce mercredi 22 juin. Aux côtés d'Albert de Monaco, la princesse a brillé dans un total look noir élégant. Dans un ensemble blazer et pantalon évasé, perchée sur des escarpins, la Sud-Africaine avait à nouveau fait confiance à sa marque fétiche, Akris. C'est une grande première pour la mère de Gabriella et Jacques que d'assurer une sortie officielle à l'étranger depuis un moment. Si la princesse de 44 ans a fait un come-back remarqué sur le Rocher après en avoir été éloignée en raison de ses problèmes de santé, elle n'avait pour le moment pas assuré de déplacement ailleurs qu'à Monaco.

Et cette sortie a bel et bien été remarquée notamment par un rapprochement entre Albert et Charlene qui a surpris. En effet, le couple monégasque a été surpris en train de s'embrasser avec passion. De rares marques d'affection qui vont probablement rassurer les fans de la Couronne. Car avec l'absence prolongée de la princesse monégasque, les rumeurs sur un possible divorce sont allées bon train. Et à croire l'attitude des amoureux, la fin est encore loin. Le couple est apparu élégant et complice, faisant fi de ses détracteurs.