Charlene de Monaco de retour : cette marque qu'elle ne quitte (presque) jamais !

L'apparition de Charlene Wittstock ce samedi 30 avril 2022 a marqué les esprits. Il faut dire que l'épouse du prince Albert de Monaco a sorti le grand jeu pour son grand retour lors d'une sortie officielle à Monaco, à l'occasion de la remise des prix du championnat "Monaco ePrix". Toujours fidèle à sa coupe courte, l'ancienne nageuse sud-africaine est apparue dans un ensemble blazer et pantalon oversize gris. Un look pour lequel la mère des jumeaux Jacques et Gabriella, 7 ans, peut une nouvelle fois remercier cette marque à laquelle elle fait tant confiance : Akris. Akris est une maison de couture spécialisée dans les produits de luxe pour femmes conçus par le directeur créatif Albert Kriemler.

Ce n'est pas la première fois en effet que Charlene de Monaco choisit de miser sur l'élégance de cette maison suisse. On a ainsi déjà vu la princesse du Rocher dans une tenue Akris, alors enceinte des jumeaux en 2014 pour la fête nationale monégasque le 19 novembre. Mais aussi au défilé de la marque à Paris lors de la Fashion week, en septembre 2018. Et c'est donc encore dans un ensemble Akris, porté avec une paire d'escarpins Louboutin, qui se vendent dans les 600 €, que la mère de famille a brillé ce week-end du 1er mai à Monaco, pour sa première sortie officielle depuis son retour sur le Rocher, après avoir rencontré de gros problèmes de santé. Sa précédente apparition publique remontait à il y a plus d'un an, au mois de janvier 2021 lors de la messe de Sainte Dévote.

Un retour tant attendu par ses proches

Victime d'une infection oto-rhino-laryngologique, qui a peiné à trouver sa fin et l'a retenue en Afrique du Sud, la sportive de 44 ans a mis du temps avant de pouvoir retrouver son époux Albert II et leurs enfants Jacques et Gabriella. À peine rentrée, en novembre dernier, elle a été admise "dans un établissement spécialisé à la suite d'une grande fatigue liée à sa faiblesse", établissement situé en Suisse, éloignée à nouveau d'eux et de toute vie publique. Mais à l'occasion de cette sortie officielle, Charlene de Monaco est apparue radieuse, ce qui laisse présager du bon pour la suite.