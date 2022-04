Charlene de Monaco : Première sortie officielle de 2022 avec Albert et les enfants, elle étonne !

Charlene de Monaco en sortie officielle sur le Rocher, c'est quelque chose que l'on avait plus l'habitude de voir depuis plus d'un an. Sa dernière apparition remontait au mois de janvier 2021 lors de la messe de Sainte Dévote. Mais la princesse est enfin de retour après des mois interminables à se soigner en Afrique du Sud et en Suisse pour se remettre d'une infection oto-rhino-laryngologique. Mais Charlene est de retour.

La preuve, elle a fait une apparition au côté de son mari le prince Albert de Monaco et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques pour la remise des prix du championnat "Monaco ePrix" ce samedi 30 avril 2022. Souriante mais pas trop, elle a fait sensation dans un tailleur gris plutôt sobre et sa coupe garçonne de plus en plus courte. Les enfants, d'humeur un peu boudeuse, semblaient très proches de leur maman. Gabriella particulièrement, dans sa robe blanche, n'a pas lâché sa précieuse maman, de retour après de longs mois d'absence.

La princesse Charlene de Monaco, longtemps absente du Rocher pour des problèmes de santé, "vient de rentrer à Monaco", avait annoncé le palais princier dans un communiqué le mois dernier. Mais depuis, la princesse n'avait pas encore montré le bout de son nez. A peine une rapide photo de famille postée sur instagram à Pâques.

"En accord avec ses médecins et alors que son rétablissement est en bonne voie, leurs altesses sérénissimes ont convenu ensemble que la princesse Charlene peut désormais poursuivre sa convalescence en principauté, auprès de son époux et de ses enfants", expliquait le palais en mars. "La princesse Charlene vient de rentrer à Monaco", a ajouté le communiqué, précisant que "les prochaines semaines devraient lui permettre de se rétablir complètement afin de pouvoir reprendre progressivement ses activités officielles". Afin de "faciliter son plein rétablissement", la princesse a encore besoin de "calme et de sérénité", ajoute encore le palais.

Le 23 novembre, une source proche du Palais avait indiqué à l'AFP que l'ancienne nageuse olympique avait été admise "dans un établissement spécialisé à la suite d'une grande fatigue liée à sa faiblesse", établissement situé en Suisse, selon des sources concordantes.

L'épouse du prince Albert de Monaco, âgée de 43 ans, était rentrée le 8 novembre d'Afrique du Sud, le pays où elle a grandi et dont elle a la nationalité. Elle y avait subi une opération chirurgicale sous anesthésie générale, début octobre, la dernière d'une série d'interventions décidée à la suite d'une infection oto-rhino-laryngologique.