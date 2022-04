Jacques et Gabriella de Monaco privés de leurs parents : Stéphanie de Monaco et leurs cousines à la rescousse

Les temps sont compliqués du côté de Monaco. Surtout pour Jacques et Gabriella, les jumeaux du prince Albert et de son épouse Charlene. Privés de leur maman depuis plusieurs mois en raison de soucis de santé, le frère et la soeur ont enfin pu la retrouver. Mais toujours convalescente, Charlene de Monaco n'est pas encore apte à renouer avec les activités officielles. Ce n'était pas mieux ces derniers jours du côté de leur papa, Albert de Monaco. Le prince, positif à la Covid-19 pour la deuxième fois, était contraint à l'isolement et interdit de toute sortie pour éviter de transmettre le virus. En attendant de pouvoir reprendre le cours de ses obligations, sa soeur Stéphanie de Monaco et ses nièces Camille Gottlieb et Pauline Ducruet ont pris soin de ses enfants.

Ce samedi 16 avril, Jacques et Gabriella ont donc eu droit à une belle représentation des élèves du cirque de Kiev au Festival du cirque de Monte Carlo. Un rendez-vous parfait pour se changer les idées et redonner le sourire à Jacques et Gabriella. Mais les jumeaux doivent attendre impatiemment ce dimanche 17 avril. En effet, le prince Albert pourrait assister à la finale de tennis avec ses enfants aujourd'hui.

Comme l'a révélé le palais princier dans un communiqué (voir diaporama), le prince Albert peut enfin sortir de chez lui :"Venant d'être diagnostiqué négatif à un test PCR de dépistage Covid-19, S.A.S. le Prince Albert II est en mesure de reprendre l'ensemble de Ses activités aujourd'hui même. Se conformant aux règles sanitaires en vigueur après avoir été testé positif à la Covid-19 il y a quelques jours et bien qu'asymptomatique, S.A.S. le Prince avait dû se mettre à l'isolement et travailler à distance en liaison permanente avec les membres de Son cabinet, de Son gouvernement ainsi qu'avec Ses proches collaborateurs."

Stéphanie de Monaco a tissé des liens plus forts avec son neveu et sa nièce au cours des derniers mois. Charlene de Monaco bloquée en Afrique et en Suisse pour des raisons de santé, la soeur du prince Albert se devait de garder un oeil sur les jumeaux. Grâce à elle et à sa soeur Caroline, le temps loin de leur maman a dû passer bien plus vite pour Jacques et Gabriella, avant les retrouvailles tant attendues en mars dernier.