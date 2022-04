Albert de Monaco retouché par la Covid-19 : quelles sont les nouvelles ?

La mauvaise nouvelle est tombée en fin de journée mercredi 13 avril 2022, via un communiqué transmis par le palais. Albert de Monaco est à nouveau positif à la Covid-19, un état que le prince de 64 ans connaît très bien puisque ce n'est pas la première fois qu'il passe par là.

L'état de santé du souverain, "asymptomatique", "n'inspire absolument aucune inquiétude", selon la même source. "Il travaille à distance, en liaison permanente avec les membres de son cabinet, de son gouvernement ainsi qu'avec ses proches collaborateurs", ajoute le palais. "Cette période d'isolement s'adaptera aux règles sanitaires en vigueur", conclut le service de presse du souverain. A Monaco, ces règles stipulent notamment, en cas de test PCR positif, de respecter un isolement de sept jours.

Le palais princier avait annoncé le 19 mars 2020 que le prince Albert II avait été testé positif au Covid-19. Il avait été le premier chef d'Etat dans ce cas.

A l'époque, Albert de Monaco avait logiquement dû être confiné loin de ses enfants, les jumeaux Gabriella et Jacques âgés de 7 ans, et de son épouse, la princesse Charlene. Une épreuve nécessaire que le fils de Grace Kelly et du prince Rainier III avait eu un peu de mal à vivre. "Je commence à voir le bout du tunnel. Je tousse encore un petit peu, mais tous les autres voyants sont au vert. Donc je vois les jours prochains avec beaucoup de sérénité, avait-t-il d'abord affirmé lors d'une interview accordée à Anne-Claire Coudray en mars 2020, sur TF1. Je suis en contact permanent avec ma famille et mes proches, qui bien sûr me manquent beaucoup puisque je suis le seul ici, au palais, mes enfants et mon épouse sont dans notre domaine de Rocagel qui est à quelques kilomètres de Monaco. Les autres membres de la famille sont un petit peu éparpillés, mais tout le monde se porte bien et tout le monde a le moral, et je crois que c'est ça le plus important."

Le prince Albert peut sans nul doute compter sur le soutien de son épouse qui l'a rejoint il y a peu. Charlene de Monaco a fait son grand retour dans la principauté en mars dernier mais est restée des plus discrètes depuis son come back officialisé par le biais d'un communiqué officiel.