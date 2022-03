Albert de Monaco en fête avec les enfants : Gabriella et Jacques dégainent des looks flashy !

Le saviez-vous ? Le prince Albert de Monaco a des origines irlandaises, de par sa mère, l'iconique Grace Kelly . C'est donc tout naturellement que le souverain a pris part aux célébrations de la St Patrick, organisées un peu partout dans le monde jeudi 17 mars 2022. Un intérêt pour l'Irlande et ses traditions qu'il transmet à ses propres enfants : le prince Jacques et la princesse Gabriella (7 ans).

Jeudi, Albert de Monaco et ses jumeaux ont assisté à un récital donné à la Bibliothèque Irlandaise Princesse Grace par les étudiants de l'Académie de musique et de théâtre du prince Rainier III. Le souverain et ses deux petites têtes blondes ont ainsi écouté des morceaux de compositeurs irlandais pour célébrer la culture du pays depuis le Rocher. Sur Instagram, Hello Monaco a relayé quelques photos de cet événement : le prince Albert apparaît tout sourire, aux côtés de ses enfants, habillés en vert fluo pour l'occasion. A voir la mine "ravie" de la jeune princesse, on doute qu'elle apprécie particulièrement cette tenue de fête. Un peu plus tard jeudi, une fois la nuit tombée, le palais princier était lui aussi habillé de vert pour la soirée.

Jacques et Gabriella ont donc des origines irlandaises de par cette célèbre grand-mère qu'ils ne connaîtront malheureusement jamais. Des origines qui remontent au grand-père paternel de Grace Kelly, John Henry Kelly, qui a quitté l'Irlande en 1887 pour s'installer aux Etats-Unis. C'est à Philadelphie, qui deviendra le fief du clan Kelly, qu'il a fait fortune en fondant une entreprise de construction. De par sa mère, Grace Kelly avait également des origines allemandes.