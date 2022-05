Charlene de Monaco en robe bleue : elle éclipse Albert au Grand Prix de Formule 1

Elle est de retour... et on ne l'a jamais vue autant ! Charlene de Monaco était présente au côté de son mari le prince Albert II samedi en marge du Grand Prix de Formule 1 de Monaco pour une sympathique visite aux bénévoles de la croix rouge. Comme bien souvent, la princesse portait une tenue signée par sa marque fétiche, Akris. Toute de bleu vêtue, elle n'est pas passée inaperçue dans sa robe sans manches. Le tout accompagné par une pochette bleue, de la même marque. Charlène de Monaco était particulièrement souriante, bien qu'en partie cachée sous des lunettes de soleil Prada. L'ancienne nageuse sud-africaine a serré de nombreuses mains et remercié chaleureusement les nombreux bénévoles présents.

On ne l'arrête plus. Il s'agit en un mois de sa quatrième apparition officielle. Le 30 avril dernier elle faisait son grand retour pour la remise des prix du championnat "Monaco ePrix". Le samedi suivant, elle était pimpante en total look jean lors de l'édition 2022 du tournoi Sainte Dévote de Rugby au Stade Louis II de Monaco. Enfin, plus tôt cette semaine, elle s'accordait une sortie entre filles avec la princesse Gabriella, au Emerging Designer Award lors de la Monte-Carlo Fashion Week à l'Opéra Garnier de Monaco. Après un an d'absence, on ne s'attendait pas à un tel retour en force de la princesse !

La princesse Charlene de Monaco est en effet rentrée sur le Rocher en mars après une longue absence pour des problèmes de santé, mais se sent aujourd'hui "plus sereine". Elle a accordé un entretien mercredi dernier au quotidien Nice-Matin pour évoquer son état de santé. "Mon état de santé est encore fragile et je ne veux pas aller trop vite. Le chemin a été long, difficile et si douloureux. Aujourd'hui je me sens plus sereine", a expliqué la princesse. Interrogée sur les rumeurs ayant circulé pendant sa longue absence, la princesse a répondu : "Vous voulez parlez des rumeurs de divorce ou de ma nouvelle demeure en Suisse... Je trouve tout de même regrettable que certains médias colportent de telles rumeurs sur ma vie, mon couple".

"Comme tout un chacun, nous sommes des êtres humains et comme tout être humain nous avons des émotions et des fragilités, seulement notre famille est médiatiquement exposée et la moindre faiblesse est relayée", a-t-elle déploré. Dans le cadre d'un déplacement en Afrique du Sud, pays où elle a grandi et dont elle a la nationalité, l'épouse du prince Albert de Monaco, 44 ans, avait subi une opération chirurgicale en août dernier. En septembre la princesse avait été hospitalisée d'urgence après avoir fait un malaise en raison de complications liées à la grave infection de l'oreille, du nez et de la gorge qu'elle avait contractée en mai, avait expliqué sa fondation. Elle avait ensuite subi début octobre une intervention sous anesthésie générale liée à cette infection. Le 23 novembre, une source proche du Palais avait indiqué à l'AFP que l'ancienne nageuse olympique avait été admise "dans un établissement spécialisé à la suite d'une grande fatigue liée à sa faiblesse". Le palais avait ensuite annoncé le 12 mars que la princesse avait regagné le rocher.