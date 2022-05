Charlene de Monaco et sa fille Gabriella à la Fashion Week : leurs looks de princesses décryptés

C'est l'évènement qui a capté l'attention du côté du Rocher. Ce mardi 24 mai 2022, Charlene de Monaco s'est rendue à la Fashion week de Monaco et plutôt très bien accompagnée. En effet, l'épouse du prince Albert est venue avec sa fille, la princesse Gabriella. Une grande première pour la petite fille de 7 ans, qui a géré ça parfaitement et sans le moindre stress à en croire sa mère. "Cette sortie mode mère/fille pour les Monte-Carlo Fashion Awards m'a ravie et pour la première fois nous sommes montées sur scène ensemble, a fait savoir Charlene de Monaco lors d'une interview exclusive accordée à Nice-Matin. Elle n'était pas du tout nerveuse, plutôt amusée et elle aurait même pu faire le show sur scène !" Non contentes d'avoir assuré le show, mère et fille ont opté pour des looks qui ont également fait sensation.

Pour son premier évènement officiel, la soeur du prince Jacques, en sortie sportive avec son père Albert de Monaco de son côté, arborait une robe de Terrence Bray, tout comme Charlene. Deux robes uniques aux décolletés asymétriques qui leur allaient à ravir. Dans l'enceinte de l'Opéra Garnier de Monaco, l'ancienne sportive portait également une paire de boucles d'oreilles et des bagues de chez Repossi. Une soirée mère et fille placée donc sous le signe de la mode.

Et comme Charlene de Monaco, la princesse Gabriella est déjà très intéressée par la mode, à l'âge de 7 ans. C'est la femme d'Albert II qui l'a fait savoir au cours de cet entretien exclusif avec Nice Matin, ce mercredi 25 mai 2022. "Gabriella, comme toutes les petites filles de son âge aime les robes de princesses, se coiffer et même essayer mes rouges à lèvres, a-t-elle confié. Gabriella a un style qui lui est propre et j'aime encourager cette individualité." Des confidences qui en disent long sur le caractère de la petite fille et son appétence pour la mode qu'elle sait de qui tenir.