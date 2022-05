Charlene de Monaco payée par le prince Albert pour être à ses côtés ? Des proches font une mise au point !

Charlene de Monaco et le prince Albert II font l'objet des plus folles rumeurs. Et l'une d'elle a voulu que le prince monégasque verse une somme faramineuse pour que Charlene Wittstock reste sa femme. Il n'en est absolument rien et ce sont des proches du couple qui n'ont pas manqué de réagir, en exclusivité, pour Page Six. C'est Voici qui annonçait il y a quelques jours que le frère de Stéphanie et Caroline versait 12 millions d'euros par an à son épouse pour qu'elle reste à ses côtés. Le retour de l'ex-nageuse olympique sur le Rocher et ses apparitions publiques ces dernières semaines ont de nouveau attisé les plus folles rumeurs.

Une source proche de Charlene de Monaco a mis un terme à l'une d'entre elles en affirmant à Page Six : "Bien sûr, elle a un contrat de mariage généreux, mais Albert n'a pas à la payer pour rester." Ne manquant pas de rappeler le bonheur de la princesse monégasque d'avoir enfin retrouver les siens, après de si longs mois retenue loin d'eux. "Après avoir été absente pendant si longtemps pendant sa maladie, Charlene est si heureuse d'être de retour avec Albert et les enfants. Ils passent tous les week-ends dans leur maison de campagne. Albert soutient pleinement Charlene et l'aide également avec ses oeuvres caritatives", apprend-on. Un bonheur retrouvé.

Une heureuse nouvelle après de (trop) nombreuses déconvenues

Et alors qu'elle était en Suisse pour s'y reposer, la Sud-Africaine est revenue sur le Rocher et est apparue à trois reprises avec Albert II de Monaco et leurs enfants, les jumeaux Jacques et Gabriella, pour des évènements officiels. Témoignant de sa volonté de vaincre ses ennuis de santé pour revenir comme avant sur le devant de la scène monégasque. Et alors qu'elle est habituée aux déconvenues ces dernières semaines, la princesse a eu la joie de recevoir une heureuse nouvelle. Son frère Gareth Wittstock, dont elle est si proche, a (enfin) obtenu la nationalité monégasque. De quoi lui redonnent d'autant plus de forces à l'heure où Charlene de Monaco en a clairement le plus besoin.