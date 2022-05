Diaporama : Charlene de Monaco payée par le prince Albert pour être à ses côtés ? Des proches font une mise au point !

Le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco posent avec leurs enfants le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella de Monaco à Disneyland Paris le 17 avril 2019.

5 / 14

La princesse Charlène de Monaco et ses enfants le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella de Monaco - Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène de Monaco et leurs enfants le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella de Monaco lors de l' édition 2022 du Tournoi Sainte Dévote de Rugby au Stade Louis II à Monaco le 7 mai 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage