Charlene de Monaco face à une grande nouvelle : un de ses proches les plus importants concerné...

Enfin une bonne nouvelle pour Charlene de Monaco. Alors que la princesse monégasque voit les déconvenues de succéder dans sa vie depuis de trop nombreux mois, voilà qu'une information va probablement lui apporter un peu de réconfort. Son frère cadet, Gareth Wittstock a enfin obtenu la nationalité monégasque, le 27 avril dernier, comme le révèle Monaco Tribune. Une suite logique pour Gareth Wittstock qui ne cesse de montrer sa loyauté envers la Principauté. Depuis le mariage de Charlene Wittstock avec le Prince Albert de Monaco, en 2011, l'homme de 40 ans n'a jamais quitté le Rocher. Mais celui avait posé ses valises dans la principauté en est désormais officiellement citoyen.

Il faut dire que le frère de l'ex-nageuse olympique a prouvé son respect et son attachement à Monaco, au fil des années. Gareth Wittstock multiplie en effet ses engagements auprès de la fondation Princesse Charlene. Il agit ainsi aux côtés de la princesse monégasque pour aider les enfants à s'instruire par le biais des valeurs du sport. Et si sa soeur a été retenue de longs mois en Afrique du Sud, en raison de ses ennuis de santé, l'homme originaire du Zimbabwé n'a pas décampé et à même apporté un soutien précieux au Prince Albert. Le prince a pu aussi être épaulé par ses soeurs Stéphanie et Caroline.

Quelles sont les relations entre Charlene et Gareth Wittstock ?

Parrain des jumeaux Gabriella et Jacques, enfants du couple princier, Gareth Wittstock a toujours entretenu de très bonnes relations avec sa soeur aînée, Charlène. C'est la Sud-africaine de 44 ans qui évoquait par ailleurs leurs relations dans un entretien à Tatler, en 2010."J'ai rencontré des gens merveilleux depuis que je vis à Monaco, mais ce ne sont que des connaissances. Mes vrais amis, ce sont les membres de ma famille. Ma mère et mes frères sont les seules personnes dont j'ai besoin et en qui j'ai confiance", avait-elle ainsi confié. En 2015, c'est Gareth Wittstock qui évoquait leur lien si fort, dans les colonnes du magazine Hello : "Elle a besoin du soutien de ses proches et notre lien est très fort. Je la vois régulièrement, nous nous rendons visite, et ma fille joue avec ses jumeaux. C'est quelque chose de très attendrissant et de très spécial pour nous." Désormais son plus fidèle pilier au sein du Rocher fait partie officiellement de la famille.