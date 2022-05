Charlene de Monaco : Total look jean et tout sourire pour une nouvelle sortie avec Albert et les enfants !

C'est une nouvelle sortie qui risque de faire parler. Comme attendu, Charlene de Monaco était bel et bien présente aux côtés d'Albert II de Monaco pour l'édition 2022 du tournoi Sainte Dévote de Rugby au Stade Louis II de Monaco, ce samedi 7 mai 2022. Et si l'investiture d'Emmanuel Macron a capté l'attention ce jour, la sortie de la princesse du Rocher risque de ne pas rester confidentielle. Alors qu'elle vient de faire sa première apparition en public, le samedi 30 avril dernier, pour les prix du championnat "Monaco ePrix", la Sud-Africaine avait marqué par sa mine plutôt triste. Cette fois-ci, c'est tout sourire que Charlene Wittstock est apparue en famille.

En effet, quel ne sera pas le soulagement des fans de la Couronne lorsqu'ils apercevront les photos de cette nouvelle sortie officielle de la princesse du Rocher. Aux côtés de ses enfants, les jumeaux Gabriella et Jacques, l'ex-sportive de 44 ans rayonne. Coupe courte et robe en jean longue, elle est radieuse, malgré une fatigue notable sur les traits de son visage. Il faut dire que Charlene de Monaco revient de loin. Sa dernière apparition remontait au mois de janvier 2021 lors de la messe de Sainte Dévote. Enfin de retour après des mois interminables à se soigner en Afrique du Sud et en Suisse pour se remettre d'une infection oto-rhino-laryngologique, Charlene enchaîne donc deux apparitions remarquées et rassurantes.

Elle s'exprime enfin

Et cette fois-ci, la mère de famille s'est même exprimée. Sur Instagram, elle a en effet fait savoir sa joie de participer à cet évènement sportif avec les siens. On peut la voir poser tout sourire auprès de ses enfants, visiblement ravis de sa présence à leurs côtés, avec en légende : "Super journée à St Devote Rugby, Dieu vous bénisse tous", suivi d'un emoji coeur, témoignant une nouvelle fois de sa bienveillance. Ce tournoi de rugby Sainte-Dévote est très important pour la Monégasque. Elle n'en rate pas un seul et a donc fait tous les efforts pour pouvoir assister à cette 10e édition, organisée par la Fédération monégasque de rugby avec le soutien de la Fondation Princesse Charlène de Monaco.