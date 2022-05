Investiture d'Emmanuel Macron : Brigitte Macron impressionne en blanc Vuitton, devant François Cluzet

C'était un moment des plus attendu et solennel, ce samedi 7 mai. Les politiques et quelques célébrités se sont pressés à l'Elysée pour l'investiture d'Emmanuel Macron, président réélu le 24 avril dernier. À ses côtés bien sûr, son épouse Brigitte Macron a une nouvelle fois brillé d'élégance. La Première dame a opté pour cet évènement pour un total look blanc signé Louis Vuitton, sa marque fétiche. Encore une fois, Brigitte Macron a eu raison de faire confiance à son ami Nicolas Ghesquière, le résultant étant élégant et stylé. Un sans faute.

Comme son épouse, la mère d'Emmanuel Macron, Françoise Noguès a, elle aussi, misé sur le blanc pour cette investiture. La famille du président n'était pas seule à s'être déplacée puisqu'en plus des nombreuses personnalités politiques présentes, des célébrités ont également été aperçues. Notamment, le comédien François Cluzet, Guillaume Gallienne ou encore la boxeuse Estelle Mossely.

Une bise qui fait jaser, Roselyne Bachelot flashy

Côté politique, toutes les personnalités de la Macronie étaient présentes, à l'instar de Marlène Schiappa, Gérald Darmanin ou encore Stéphane Séjourné, compagnon de Gabriel Attal. Mais c'est surtout la présence d'anciens présidents qui a marqué cet évènement. En effet, François Hollande et Nicolas Sarkozy étaient présents à l'investiture d'Emmanuel Macron, ce samedi 7 mai 2022. Il s'agit là d'une première dans l'histoire de la Ve République, que des ex-présidents participent donc à un tel événement, ont rapporté nos confrères du journal Le Parisien.