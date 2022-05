Brigitte Macron impeccable à l'Elysée : sa fine silhouette sublimée par sa robe Vuitton et ses talons aiguilles

Ce 4 mai 2022, le président de la République a reçu, à l'Elysée la visite du Premier ministre indien Narendra Modi. Ce dernier effectuait sa troisième visite en France depuis 2017, tandis qu'Emmanuel Macron s'est déplacé en Inde une fois en mars 2018. En tournée en Europe, le dirigeant indien souhaite renforcer les partenariats bilatéraux, notamment dans le commerce, l'énergie et le développement durable. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté d'intensifier le "partenariat stratégique franco-indien, en particulier dans l'espace Indopacifique". Sur le perron du palais présidentiel, le politique indien a été ainsi accueilli par le dirigeant français mais également par son épouse, Brigitte Macron. Une fois encore, son look élégant n'est pas passé inaperçu.

Sur les marches de l'Elysée, Brigitte Macron, 69 ans, était furieusement chic dans sa robe bicolore de sa maison fétiche, Louis Vuitton, accompagnée d'escarpins. On notera le détail des coutures sur la partie supérieure, le bleu foncé présidentiel de la jupe assorti à celui du costume de son époux et au drapeau, ainsi que la fermeture dorée dans le dos que l'on peut apprécier sur les clichés de la photographe officielle du président, Soazig de la Moissonnière. Cette dernière a également capturé de nouveaux instants de complicité et de tendresse pour le couple, sorti plus soudé que jamais de cette deuxième campagne électorale courte mais intense.