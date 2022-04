Emmanuel et Brigitte Macron : Deux familles dont les relations n'ont pas toujours été simples

Ce dimanche 24 avril 2022 est une nouvelle date gravée dans le marbre du couple Macron. Ce soir-là, Emmanuel et Brigitte Macron ont savouré, main dans la main, l'annonce des résultats au sein du palais de l'Elysée. Les mains dans son visage, un baiser du président réélu sur sa joue, la première dame s'est sentie plus que jamais soulagée après une campagne aussi éclair qu'intense. Seul dans un premier temps sur la tribune du Champ-de-Mars au pied de la tour Eiffel, le chef de l'Etat a fait un discours solennel puis a été rejoint par son épouse. Devant lui, ses partisans et leurs familles à tous les deux, présents pour le dirigeant, qui est aussi un fils, un frère, un beau-père et même un Daddy, surnom que les petits-enfants de Brigitte lui donne. Une famille recomposée pour qui tout n'a pas été évident, mais soudée plus que jamais ce soir-là.

Dans les pages de Paris Match qui revient sur cette soirée extraordinaire pour le président réélu, il est indiqué que les relations entre les deux familles n'ont pas toujours été simples. Il y a le divorce des parents de l'homme politique de 44 ans, Jean-Michel Macron et Françoise Noguès, officialisé en 2010. Le neurologue a refait sa vie avec Hélène Joly, une psychiatre au Centre Hospitalier Pinel. S'ils ont des divergences, ils soutiennent plus que jamais leur enfant, son père ayant donné une récente interview pour le faire et démentir les rumeurs selon lesquelles lui et sa première épouse auraient tenté de séparer leur fils de Brigitte Macron, aux débuts de leur relation. Son frère Laurent, radiologue et père de 4 enfants, était aussi présent et l'a serré fort dans ses bras pour un moment très émouvant devant les objectifs. Homme discret, on dit qu'il n'a jamais été enchanté par la popularité médiatique de son cadet qui pèse aussi sur lui, mais ce dimanche, c'était un cadet plus fier que jamais qu'on pouvait voir.

Avec vingt-quatre ans d'écart, Brigitte et Emmanuel Macron ont évidemment eu des difficultés à faire accepter leur couple. Sur RTL en 2019, l'ancienne professeure de lettres et de théâtre était revenue sur la naissance de son histoire d'amour avec le futur président de la République, qui a débuté "dans les années 1994-1995". A cette époque, Brigitte Macron était unie à André-Louis Auzière, le père de ses trois enfants : Sébastien, 44 ans, Laurence, 42 ans, et Tiphaine, 35 ans. Très proche d'eux, les désignant comme sa "colonne vertébrale", la première dame a pleinement conscience de leur avoir fait du mal le jour où elle a quitté leur père et mis fin à son premier mariage. Mais jamais elle n'aurait épousé en 2007 Emmanuel Macron si son fils et ses deux filles ne lui avaient donné leur aval.

Une famille normale

Aujourd'hui, il n'y a pas de doute ni de malaise entre Brigitte Macron et les siens. Ses sept petits-enfants étaient tous là avec l'adorable pancarte "daddy président", son affectueux surnom. Quand le président avait été interrogé sur le fait de ne pas avoir d'enfants dans l'émission Au tableau ! en 2017, il avait notamment dit qu'il était en tout cas très heureux de faire partie de la famille de ces adorables bambins. Brigitte Macron, qui n'aurait pas dit non à de la tranquillité mais qui soutient coûte que coûte son mari, est prête pour cinq nouvelles années très riches, mais aussi sous protection policière et pressions en tout genre, comme le souligne le magazine Gala. Des sacrifices que sa fille Tiphaine Auzière a relativisé au micro de BFM : "L'important, c'est ce qu'on est à l'ombre des caméras. C'est d'être une famille normale et on y tient. C'est important pour les enfants et les sept petits-enfants."