Emmanuel Macron : Quelles sont les relations de sa mère avec Brigitte ?

Emmanuel Macron a remporté la victoire ce dimanche 24 avril 2022 avec 58,5% des voix au second tour face à Marine Le Pen. Le président sortant rempile pour un nouveau quinquennat à seulement 44 ans pour la plus grande fierté de son épouse, la première dame Brigitte Macron évidemment. Mais elle n'est pas la seule à être immensément impressionnée par le parcours accompli par l'homme issu de l'ENA, sa mère Françoise Noguès savoure également ce grand moment pour son fils. A l'heure de cette nouvelle réussite, ressurgissent alors des questions sur les liens entre la maman du président et son épouse.

Emmanuel Macron est le fils de Jean-Michel Macron, médecin et professeur de neurologie au CHU d'Amiens et de Françoise Noguès, médecin-conseil à la Sécurité sociale. Après leur divorce en 2010, le docteur a épousé Hélène Joly, psychiatre au CHS Pinel-Dury. Il a fait récemment couler beaucoup d'encre en donnant une interview pour s'exprimer sur le bilan de son fils et sa candidature pour sa réélection. Il est en effet revenu sur ses relations avec sa belle-fille Brigitte Macron, qu'il a décrite comme bonnes, fustigeant les rumeurs selon lesquelles il aurait entravé leur histoire d'amour. Qu'en est-il de la mère d'Emmanuel Macron ?

Militante active durant toute la campagne présidentielle du fondateur d'En marche !, Françoise Noguès avait vécu avec beaucoup d'émotion la première investiture de son garçon. Dans Tant qu'on est tous les deux (éditions Flammarion/Versilio) de la journaliste et écrivaine Gaël Tchakaloff, proche du couple présidentiel pendant près de cinq ans avant d'être mise à distance à cause de son livre par les Macron et leurs conseillers, on découvre notamment un passage consacré à la mère du président et l'ancienne enseignante de lettres âgée de vingt-quatre années de plus que lui. Sa mère connaissait bien cette dernière comme elle le confie dans les pages de l'ouvrage : "Elle habitait dans la rue qui se situait entre chez nous et chez mes parents. Je la connaissais et l'admirais parce qu'elle avait été la prof de français d'Estelle, ma fille cadette, qui faisait également du théâtre." Quant à leurs relations familiales, elles semblent être plus que cordiales, teintées de conversations politiques passionnantes et d'analyses médiatiques régulières. "Pour moi, Brigitte n'est pas une belle-fille, assure-t-elle. C'est une amie comme je n'en ai pas d'autres. On a les mêmes affinités, les mêmes priorités, on se dit tout." On peut donc dire que Brigitte a été validée, haut la main, par la famille de son époux...

Comme son ex-mari, elle a démenti qu'Emmanuel Macron a changé de lycée à cause de cette relation : "Il fallait trouver un établissement qui puisse le tirer vers le haut, très rapidement, on a tous pensé qu'il devait aller à Paris, cela n'avait rien à voir avec Brigitte. C'est d'ailleurs lui qui a fait la demande et s'est occupé des démarches pour entrer au lycée Henri-IV, lui qui a rempli seul les papiers." Quant au fait que son fils prodige n'a pas eu d'enfant, ce n'était pas sa priorité : "En 2000, je suis partie en vacances avec eux. Je me suis rapidement aperçue qu'il n'était pas grave, pas essentiel, que Manu n'ait pas d'enfants. Quand je vois son frère Laurent qui en a quatre, il est clair que Manu n'aurait pas pu avoir le même profil de famille. Pour autant, le couple présidentiel est très proche des sept petits-enfants de Brigitte Macron.