Emmanuel Macron président : Doux baiser de la victoire pour Brigitte, Marine Le Pen digère sa défaite

Les urnes ont parlé : Emmanuel Macron a été réélu président ce dimanche 24 avril 2022, un moment historique qu'il a fêté avec sa femme Brigitte. Son alliée la plus solide et fidèle a reçu un baiser au pied de la tour Eiffel. De son côté, Marine Le Pen s'est exprimée sur sa défaite et sa volonté de continuer le combat.

Emmanuel Macron est sorti vainqueur des élections présidentielles 2022, remportant la victoire au second tour ce 24 avril 2022 avec 58,54% (18 779 641 voix) face à Marine Le Pen et ses 41,46% (13 297 760 voix) selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il faut souligner le score de l'abstention qui s'élève à 28,01%. Le président de la République, réélu pour un second mandat, a célébré son score sur le Champ-de-Mars à Paris, au pied de la tour Eiffel. Main dans la main avec son épouse Brigitte Macron habillée d'un tailleur Louis Vuitton - sa maison fétiche, le chef de l'Etat a assuré que ce vote l'obligeait face à ses compatriotes, puis a entonné La Marseillaise au côté d'une cantatrice très émue de performer pour cette occasion, mezzo-soprano égyptienne Farrah El Dibany. Un discours relativement court, sobre et solennel par rapport à celui qu'il avait fait en 2017 au Louvre. Il a embrassé tendrement la première dame sur la joue, preuve de leur complicité sans faille et discrète. De son côté, la perdante du Rassemblement national s'est exprimée au Pavillon d'Armenonville à Paris, se préparant pour les législatives de juin. Se félicitant du score important de son parti, elle a déclaré : "les idées que nous représentons arrivent à des sommets. (...) Le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire." Elle devrait se représenter à la députation dans le Pas-de-Calais, a indiqué sur TF1 le président par intérim du RN et son fidèle lieutenant, Jordan Bardella. Les résultats du second tour des présidentielles 2022 en détails Emmanuel Macron : 18 779 641 voix 38,52% 58,54% (en suffrages exprimés)



Marine Le Pen 13 297 760 voix 27,28% 41,46% (en suffrages exprimés) Total du nombre d'inscrits : 48 752 500 Total du nombre de votants : 35 096 391 Total des suffrages exprimés : 32 077 401 Taux d'abstention : 28,01% Vote blanc : 4,57%