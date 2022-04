Brigitte Macron a-t-elle esquivé un bisou d'Emmanuel ?

Dans le feu de la victoire, Emmanuel Macron a partagé son enthousiasme avec la femme de sa vie, son épouse Brigitte Macron. Présente depuis les premiers jours de sa première campagne en 2017, la première dame de France est plus solide que jamais pour cette seconde aventure électorale. Cependant, elle tient à rester discrète dans l'ombre. Alors quand son mari souhaitait l'embrasser après son discours post-annonce des résultats du premier tour (27,6%), elle aurait délicatement tourné la tête pour tendre sa joue.

Selon le site de Gala, Brigitte Macron aurait esquivé un baiser de son président de mari lors de la soirée électorale de dimanche, alors que le chef de l'Etat faisait un bain de foule après son discours au Parc des expositions de la porte de Versailles. Puis, il a embrassé ses nombreux soutiens, comme la ministre de la Culture Roselyne Bachelot et celle chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, Elisabeth Moreno. On est tout de même loin d'un rejet puisqu'il s'agit d'un joli baiser de victoire, durant lequel la first lady laisse toute la place aux militants qui sont venus acclamer son époux. Une façon de montrer qu'elle est à ses côtés, le soutient, mais qu'il s'agit de son moment à partager avec ses électeurs et électrices.

Une attitude qui s'inscrit dans la démarche de Brigitte Macron pour cette campagne présidentielle, au cours de laquelle elle a semblé plus en retrait. Les Français et les Françaises la connaissent bien à présent, elle a montré toute son implication dans des causes qui lui sont chères, comme l'enfance. Une évidence pour cette ancienne enseignante. Proche de la première dame d'Ukraine, Olena Zelenska, elle a contribué à sa hauteur à l'aide humanitaire pour la population du pays victime des attaques de Vladimir Poutine. Mesurée quant à son envie de vivre un deuxième mandat car elle sait à quel point ces cinq dernières années ont été intenses, elle a suivi malgré tout Emmanuel Macron dans son choix de se présenter de nouveau. D'ailleurs, il lui a déclaré un message enflammé lors de son meeting à La Défense Arena devant 30 000 personnes.