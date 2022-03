Brigitte Macron accueille des enfants malades ukrainiens : Olena Zelenska la remercie chaleureusement !

Près d'un mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie, la situation est inévitablement mauvaise pour la population. A date, environ 3,5 millions d'habitants ont fui le pays en direction de leurs voisins européens a annoncé l'ONU. La France a décidé d'ouvrir ses portes à une partie d'entre eux, à commencer par les enfants.

Lundi 21 mars, un avion en provenance de Pologne - un hub y permet que les enfants reçoivent un diagnostic et un soutien médical - a atterri à l'aéroport d'Orly avec, à son bord, une vingtaine d'enfants ukrainiens ayant besoin de soins rapidement car souffrant de cancers et de leucémie. Ils étaient accompagnés de leurs parents et devaient être dans la foulée dispatchés vers divers hôpitaux à Paris et en régions. Sur place, la première dame Brigitte Macron était là pour les accueillir et les rassurer. L'épouse du chef de l'état Emmanuel Macron (et candidat à la présidentielle), ancienne professeure, ne pouvait être que sensible à leur sort. Elle était accompagnée pour l'occasion du ministre de la Santé, Olivier Véran, ainsi que du ministre délégué aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne. "C'est fondamental d'apporter notre soutien à la population ukrainienne et notamment à celles et ceux qui étaient déjà fragiles avant même la guerre", a relaté à l'AFP Olivier Véran.

Le mécanisme européen de solidarité acté par les 27 pays de l'Union a été salué par la première dame ukrainienne, Olena Zelenska. Interrogée par le journal Le Parisien, l'épouse de Volodymyr Zelensky a notamment chaleureusement salué la première dame française et a déclaré : "Ces 'convois de la vie' sont sans précédent. Une véritable opération de sauvetage (...) Certains resteront en Pologne, d'autres seront redirigés en France, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Je suis heureuse d'avoir pu être utile dans le processus. En particulier, je suis heureuse que notre accord avec Mme Macron nous ait permis de faire venir de petits patients en France." En Ukraine, "presque 150 hôpitaux sont détruits complètement, y compris des hôpitaux pour enfants", a expliqué à la presse l'ambassadeur ukrainien Vadym Omelchenko. Une "mission de médecins français" est en train d'être formée et devrait partir travailler dans ce pays en guerre "dans quelques semaines".