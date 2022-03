Volodymyr Zelensky en famille avant la guerre : vidéo émouvante avec sa femme et leurs enfants

Dans le cadre du Théma "spécial Guerre en Ukraine", la chaîne Arte propose ce 15 mars 2022 un portrait de l'homme le plus fascinant de ce début d'année : Volodymyr Zelensky. Elu en 2019 à la tête de son pays malgré son inexpérience en politique, cet ancien acteur, scénariste et producteur suscite la fascination aux quatre coins du monde, sauf dans les bureaux de l'inquiétant Vladimir Poutine. Son sang-froid impressionne la classe politique internationale, il est ainsi devenu le symbole de la résistance face à l'agresseur. Le documentaire de la chaîne franco-allemande va tenter de décrypter cette personnalité qui sait aussi maîtriser comme personne l'arme de la communication.

Car avant d'être ce président en tenue kaki qui ne fuit pas les bombes russes, Volodymyr Zelensky a fait les beaux jours de la télévision. C'est en 2019 qu'il a décidé de se présenter à l'élection présidentielle ukrainien, en écho au personnage qu'il a incarné dans la série Serviteur du peuple. Et depuis sa vie a changé, pour lui et pour sa famille. Porté par sa popularité de comédien et auteur, son charisme et ses discours de lutte contre la corruption, il a entraîné son épouse Olena Zenlenska à la place de première dame, une fonction au cours de laquelle elle a vite brillé. Elle a donc tout naturellement, et sublimement, fait la couverture au mois de novembre 2019 de l'édition ukrainienne de Vogue. Le shooting photo a également été mis en ligne, dévoilant une first lady faite pour ce rôle, entourée d'une famille unie et aimante. Amoureux de longue date, mariés depuis 2003, ils sont parents d'Oleksandra (née en 2005) et Kirilo (2013), avec lesquels ils apparaissent, avec parcimonie, très complices. Aujourd'hui, le président Zelensky ne peut plus voir les siens, ils sont toujours en Ukraine mais dans un lieu tenu secret pour les protéger.

Dans son interview pour le magazine Vogue, Olena Zelenska avait évoqué ses enfants qu'elle essaie de préserver du statut de leur père : "Je les laisse choisir la vie qu'ils veulent mener. La plus grande, Sasha [diminutif d'Oleksandra] a déjà joué dans des films, mais j'espère qu'elle n'ira pas plus loin dans ce domaine. Le plus jeune, Cyril [Kirilo en russo-ukrainien], a encore la chance d'avoir une scolarité normale, de jouer avec d'autres enfants, de faire du sports ou de la musique, sans attirer trop d'attention déplacée." C'était un peu plus de deux ans avant que leur pays ne sombre dans la guerre...