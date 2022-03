Mila Kunis et Ashton Kutcher récoltent une somme incroyable pour l'Ukraine, le président réagit

Le duo d'amoureux d'Hollywood Mila Kunis (Black Swan, Ted) et Ashton Kutcher (Jobs, Mon oncle Charlie) ont récolté la somme colossale de 35 millions de dollars pour aider le peuple ukrainien à subvenir à ses besoins pendant le conflit armé qui oppose le pays du président Volodymyr Zelensky et la Russie de Vladimir Poutine.



Ce dimanche, une bonne nouvelle est tombée pour le clan ukrainien, Mila Kunis d'origine ukrainienne et son compagnon Ashton Kutcher ont versé la somme de 35 millions de dollars soit 31 millions d'euros au gouvernement ukrainien pour se défendre contre les frappes russes. Cet argent a été récolté par des cagnottes mises en ligne que les deux acteurs ont largement promues sur leurs réseaux sociaux. Cette aide précieuse a été chaleureusement remerciée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Ashton Kutcher et Mila Kunis ont été parmi les premiers à répondre à notre douleur. Ils ont déjà récolté 35 millions de dollars et vont les envoyer (...) pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Nous sommes reconnaissants de leur soutien et impressionnés par leur détermination. Ils sont une source d'inspiration pour le monde" a déclaré ce dernier dans un communiqué publié sur Twitter.

De la même manière que Mathieu Kassovitz dont la famille avait du fuir la Hongrie lors de l'attaque par l'URSS, l'actrice de 38 ans Mila Kunis est particulièrement affectée par le conflit en raison de son parcours personnel et familial. Aussi, elle a également affirmé son soutien, son respect et son attachement au pays de ses racines : "Aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi fière d'être ukrainienne. Ma famille est arrivée aux États-Unis en 1991, mais je suis née à Tchernivtsi, en Ukraine, en 1983. Les Ukrainiens sont un peuple fier et courageux qui mérite notre aide en ces temps difficiles." Mila Kunis et Ashton Kutcher sont en couple depuis 2011 et se sont mariés en 2015. Ils ont depuis eu deux enfants, Wyatt et Dimitri.