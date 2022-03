"J'ai peur pour mes enfants" : Mathieu Kassovitz de retour d'Ukraine, il craque en direct

Meurtri et préoccupé par les images qui lui sont revenues, le réalisateur a livré un témoignage sans concession. "C'est très inquiétant ce qui se passe, j'ai peur pour mes enfants et pour le futur de la planète, a-t-il déclaré avant de décrire les conditions de vie à Lviv (la ville où il s'est rendu), on est dans une situation où il faut nourrir des enfants après trois jours d'attente." Le cinéaste de 54 ans a alors évoqué son travail pour la série de documentaire historique Apocalypse qui lui permet de faire des parallèles entre des périodes sombres de l'histoire et celle qui s'écrit en Ukraine : "Je ne peux pas voir ces images venant d'Ukraine sans avoir ces retours du passé." "Ça ne rigole pas, les gens sont des résistants d'âme. L'Ukraine c'est 40 millions de personnes dédiées à la cause" a finalement conclu Mathieu Kassovitz.