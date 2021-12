Brigitte Macron stylée pour son dernier cours dans son école à Roubaix

Lorsque Brigitte Macron est en visite officielle, il n'est pas rare qu'elle apparaisse resplendissante face aux photographes. Et le lundi 20 décembre 2021, cette dernière n'a clairement pas fait défaut durant son passage express dans les Hauts-de-France.

En visite officielle à Roubaix, la Première dame s'est rendue dans le campus de l'EDHE Business School. L'occasion pour l'épouse d'Emmanuel Macron de se rendre à dans les bureaux de l'Institut des Vocations et de l'emploi (Live), une association qui favorise l'intégration dans le monde du travail et dont elle en est la présidente. Durant sa visite, l'ancienne enseignante de français et de théâtre a d'ailleurs mis la main à la pâte en donnant, aux élèves présents, le dernier cours de l'année 2021. Face aux élèves, elle est apparue particulièrement élégante dans un tailleur bleu marine à boutons dorés, qu'elle avait assorti à son pantalon. Une tenue ravissante qu'elle a complétée avec des bottines noires.