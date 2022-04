Diaporama Emmanuel Macron : Quelles sont les relations de sa mère avec Brigitte ?

4 / 15

Françoise Noguès-Macron (mère E. Macron) - La famille, les amis et soutiens d'Emmanuel Macron dans les tribunes lors du grand meeting d'Emmanuel Macron, candidat d'En Marche! à l'élection présidentielle 2017, à l'AccorHotels Arena à Paris, France, le lundi 17 avril 2017. © Cyril Moreau/Bestimage

