Emmanuel Macron : émouvante embrassade de son frère Laurent, son sosie discret !

La réélection d'Emmanuel Macron ce dimanche 24 avril 2022 avec 58,5% des voix face à Marine Le Pen braque à nouveau les projecteurs sur le chef de l'Etat mais aussi son entourage. Qui fait partie de la famille de cet homme de 44 ans, de nouveau président de la République ? Son épouse Brigitte Macron, avec qui il s'est marié en 2007, est à ses côtés, alliée fusionnelle qui est davantage restée dans l'ombre lors de sa deuxième campagne. Qu'en est-il de sa fratrie, méconnue ? Il a une soeur, Estelle, née en 1982, néphrologue, mariée à Carl Franjou, ingénieur, ainsi qu'un frère, Laurent, radiologue, marié à Sabine Aimot, gynécologue-obstétricienne. Les deux hommes ont deux ans d'écart, se ressemblent furieusement, mais restent particulièrement discret sur leur relation.

Laurent Macron est, comme son aîné Emmanuel, le fils du médecin neurologue Jean-Michel Macron, qui a récemment fait l'actualité après son interview sur le président sortant, et de Françoise Noguès, médecin-conseil à la Sécurité sociale. Après leur divorce en 2010, Jean-Michel Macron a épousé Hélène Joly, psychiatre au CHS Pinel-Dury. Par le passé, selon Closer, les deux frères n'étaient pas très proches. Durant leurs parcours universitaires, s'ils n'ont pas choisi la même voie, le magazine indique que leur colocation était marquée par des divergences : le futur dirigeant était très sérieux et en couple déjà avec sa Brigitte bien-aimée, tandis que le second savourait sa liberté d'étudiant. Par ailleurs, le plus jeune des deux n'a pas vécu aisément l'ascension politique de son aîné de ministre de l'Economie de François Hollande à président de la République. La journaliste Sylvie Bommel écrivait dans son livre paru en 2014 Il venait d'avoir dix-sept ans qu'il se présentait même comme un "vague cousin" quand on lui demandait s'il avait un lien avec le locataire de l'Elysée.

S'il n'a pas été souvent vu en compagnie de son illustre frère depuis le 14 mai 2017 et son investiture présidentielle, les plus observateurs auront pu remarquer les frères Macron lors de la finale de la Coupe de France entre le PSG et Rennes en 2019, très complices. Près du cadet de la famille, se trouvait ses enfants. Leur mère s'était confiée dans le livre Tant qu'on est tous les deux de Gaël Tchakaloff, expliquant que si Emmanuel n'a pas d'enfants par choix, Laurent en a lui, quatre.

Ce 24 avril 2022, Laurent Macron était là pour célébrer la seconde victoire de son frère. Ils se sont embrassés chaleureusement et l'émotion ainsi que la fierté se lisent sur le visage de Laurent Macron.