Emmanuel et Brigitte Macron en casques de chantier et bleus de travail : visite émouvante de Notre-Dame

Le 15 avril 2022, Emmanuel et Brigitte Macron se sont rendus à la cathédrale Notre-Dame de Paris afin de rencontrer toutes celles et ceux qui ont entrepris d'énormes travaux de rénovation. Pour rappel, il y a trois ans (le 15 avril 2019) le monument religieux avait été victime d'un violent incendie provoquant l'effondrement de sa charpente, de sa flèche, de son horloge et d'une partie de sa voûte, ravagées par les flammes. Accompagnés du général Jean Louis Georgelin, président de l'établissement public chargé de la restauration et de la conservation de Notre Dame, le président de la République française et candidat du parti centriste La République en marche (LREM) à la réélection et sa femme la Première Dame ont visité le chantier de ce chef d'oeuvre gothique.

En pleine Semaine Sainte, Notre-Dame, âgée de 850 ans, est plongée dans un profond sommeil pour une opération chirurgicale de grande ampleur en bordure de Seine, où elle accueillait 12 millions de visiteurs chaque année avant l'incendie. "Nous sommes un Vendredi saint, il se trouve que cette fête religieuse correspond aussi - c'est assez rare - à Pessah pour nos compatriotes de confession juive et à Ramadan pour nos compatriotes de religion musulmane", a confié le chef d'Etat selon l'AFP, soulignant être "président d'une République laïque" mais en relevant "une espèce de synchronisme".