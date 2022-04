Emmanuel Macron n'a pas eu d'enfants avec Brigitte : il s'explique en toute sincérité

Face aux enfants, les masques tombent. Eric Zemmour en a fait les frais lors de son passage dans l'émission Au tableau durant la campagne du premier tour de la présidentielle, se montrant particulièrement peu empathique face aux écoliers qui l'interrogeaient. S'il n'a pas pu y venir pour la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait participé à cette émission produite par Mélissa Theuriau en 2017. En toute sincérité, il avait répondu à une question très intime : pourquoi il n'a pas eu d'enfants. Le président sortant, âgé de 44 ans et marié depuis 2007 avec Brigitte Macron, n'a pas eu de progéniture. Son épouse a elle trois enfants de son premier mariage. Dans Au tableau au mois de mars 2017, diffusé sur C8, le politique avait alors fait face à une interrogation sur un sujet particulièrement personnel : "Ça ne vous manque pas de ne pas être père ?"

Légèrement décontenancé, Emmanuel Macron avait alors répondu : "C'est un choix que j'ai fait. Ma femme Brigitte, elle avait trois enfants [Sébastien (né en 1975), Laurence (née en 1977) et Tiphaine (née en 1984), NDLR]. Il y a en a qui étaient grands quand je les ai connus et il y en a une qui était plus petite. La dernière, elle avait votre âge. Et après, on s'est posé la question et moi, j'ai considéré que le plus important, c'est qu'on élève bien ses enfants, qu'on les aime. Et puis moi, j'ai sept petits-enfants." Il est en effet très proche de ces bambins qui le surnomment daddy et ils étaient présents lors de son grand meeting à La Défense Arena au début du mois d'avril.

A l'aise devant ce public d'élèves âgés de 10 à 11 ans, l'ancien ministre de l'Economie de François Hollande a expliqué qu'être père aurait été un choix "égoïste" : "Il y a plusieurs types de famille et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. Le plus insupportable, c'est une famille où les gens ne s'aiment pas et donc nous, nous avons fait le choix de ne pas avoir d'enfants pour moi parce que ça aurait été un choix un peu égoïste, je pense. Ça ne me manque pas parce que j'aime les enfants de Brigitte comme si c'était les miens et que j'aime nos petits-enfants comme si c'était les miens."

La paternité d'Emmanuel Macron a souvent été sujette à questions. Nicolas Sarkozy, père de quatre enfants, avait estimé, en off, que le jeune président peinait à imposer son autorité pour des raisons d'ordre personnel : "Le fond de l'affaire, c'est qu'il n'a pas d'enfants." Un jugement qu'il a peut-être depuis revu après ces cinq années d'exercice. L'ancien président a par ailleurs affiché officiellement son soutien au sortant pour cette présidentielle. Le second tour, ce 24 avril, oppose l'actuel président à Marine Le Pen.