Eric Zemmour pas empathique avec les enfants ? Mélissa Theuriau cash sur le candidat

Père de trois enfants avec l'avocate Mylène Chichportich qu'il a épousée en 1982, Eric Zemmour est désormais en couple avec sa directrice de stratégie, l'énarque Sarah Knafo, bientôt âgée de 29 ans. L'ancien polémiste a été interrogé par les écoliers d'Au tableau ! à son propos, comme l'a rapporté Philippe Vandel sur Europe 1 dans un extrait audio diffusé par la radio : "Si vous êtes élu, qui sera la première dame", lui demande, cash, une jeune élève. "Ouh là ! On verra... J'ai une compagne et elle viendra avec moi à l'Élysée." Ce à quoi l'écolière renchérit : "C'est votre femme ?" La voix quelque peu décontenancée, il répond : "Elle est partout, de toute façon, ne t'inquiète pas. Elle est dans tous les journaux, tout le monde la connaît et elle travaille avec moi, en plus."

Au tableau ! diffusé sur C8 dimanche 27 mars 2022 à 21h10 et depuis le mardi 22 mars en clair sur myCanal.