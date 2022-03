Eric Zemmour : La scène embarrassante pour sa femme Mylène Chichportich révélée...

Le grand jour approche, celui du premier tour des élections présidentielles, le 10 avril 2022. Eric Zemmour se tient prêt et continue son parcours. On ne parle plus d'ascension désormais, sa dynamique dans les intentions de vote ayant perdu clairement de la superbe depuis la guerre en Ukraine. "Le grand remplacement" qu'il a fait planer dans les têtes s'est fait écraser par les actions belliqueuses de Vladimir Poutine. Les temps ont donc changé depuis ce meeting de décembre 2021 à Villepinte au cours duquel il lançait officiellement sa participation en tant que candidat aux présidentielles, avec à ses côtés sa directrice de stratégie et compagne Sarah Knafo, la "femme sans qui rien n'aurait été possible" dira son entourage. Dans l'ombre, il y en a une autre : Mylène Chichportich, son épouse et mère de ses trois enfants. Paris Match revient sur un moment délicat de ce rassemblement que cette avocate de métier a dû mal vivre...

Au cours du meeting de Villepinte le 5 décembre 2021, l'effervescence est à son plein. Le show se prépare, sous les ordres notamment d'Olivier Ubéda, professionnel de l'événementiel politique. Paris Match raconte une scène que personne n'a vu. Si l'on sait que la femme qu'Eric Zemmour a épousée en 1982 est présente avec leurs trois enfants, Hugo, 24 ans, Thibault, 22 ans et Clarisse, 17 ans, on découvre en lisant le magazine le contexte de leur arrivée : "L'épouse d'Eric Zemmour, Mylène, s'y est en effet présentée accompagnée de leurs trois grands enfants. L'avocate arrive en avance, s'enquiert de leur loge, rappelant au vigile être 'Mme Zemmour'. Sauf qu'aucun espace privatif ne leur a été attribué, ni même d'ailleurs à Jean-Luc, le frère de Zemmour, venu avec son fils aîné." Une "bourde indélicate" dont l'omniprésente Sarah Knafo ne savait rien. Elle se trouvait à ce moment-là avec le leader de Reconquête, enfermée dans une pièce avec le coach vocal du polémiste transformé en politicien.

Autre moment embarrassant de cette réunion de militants que relève Paris Match : sa fin, lorsqu'a retenti La Marseillaise : "Madame Zemmour a-t-elle vu l'égérie de son mari monter sur l'estrade et s'avancer à sa droite ? A-t-elle noté que le candidat a eu la présence d'esprit d'attraper une jeune militante et de la faire marcher à son côté, masquant ainsi sa directrice de stratégie ?" Durant cet événement, la relation entre la jeune énarque de 28 ans et la figure française controversée n'avait pas encore été officialisée et faisait l'objet d'intenses rumeurs. Elle le sera un mois plus tard sur les ondes de BFM quand il jurera qu'il va "régler ses problèmes de vie privée".

Des paroles résonnent alors, celles de Léa Salamé, la journaliste qui lui a fait face dans On n'est pas couché ou encore récemment dans Elysée 2022. C'était en novembre dernier, après une chronique de Laurent Ruquier à propos de l'ancien essayiste dans son émission On est en direct. Elle avait alors souligné la situation difficile pour la mère des enfants de l'ancien éditorialiste du Figaro : "On a une pensée pour madame Zemmour, sa femme. Non, je ne la connais pas, mais je me dis qu'elle se prend depuis deux mois des 'unes' violentes."

