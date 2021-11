Eric Zemmour porte plainte contre "Closer" : "Désolé pour les pervers"

A l'approche de l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle, Eric Zemmour s'affaire sur un autre sujet : le respect de sa vie privée. Selon Le Parisien et Le Point, le polémiste réactionnaire a tenté d'empêcher la sortie du magazine Closer qui porte sur sa proche conseillère, Sarah Knafo et lui. Ses avocats dénoncent une grave atteinte à la vie privée. Cependant, elle a été jugée irrecevable indique le quotidien francilien. Il a donc décidé de porter plainte et Sarah Knafo pourrait également le faire, toujours pour "atteinte à la vie privée".

La figure émergente de l'extrême-droite sur la scène politique se serait bien passée de ce dossier que faisait mijoter la revue Closer, magazine people à qui l'on doit la révélation de la relation entre François Hollande et Julie Gayet en 2014. La société éditrice de la publication a été assignée en référé ce jeudi 25 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris selon Le Point et Le Parisien. Ses révélations ne servent pas le débat public ni l'intérêt général. L'homme politique de 63 ans aurait été prévenu de cette sortie par le sms d'une personne proche au contact d'une source bien informée.

Selon les informations du Parisien, "cette demande a été jugée irrecevable au motif notamment que les avocats d'Éric Zemmour ne pouvaient pas démontrer que cette révélation allait bien sortir". Le numéro de Closer du 26 novembre est donc bien dans les kiosques et dévoile sur quatre pages le presque candidat à la présidentielle et sa directrice de campagne. Une décision qui a fait réagir sur Twitter l'ancien sniper d'On n'est pas couché : "Quoi qu'il arrive, toujours et partout, je défendrai jalousement, férocement, ma vie privée et celle de mes proches. La vie publique, oui. Le voyeurisme, non. Désolé pour les pervers."