Eric Zemmour, son épouse Mylène Chichportich : "C'est une femme forte, combattante"

Eric Zemmour a lancé une manifeste opération de communication pour contredire l'image qu'il a auprès des femmes, celle d'un homme misogyne qui considère que la femme est le deuxième sexe. D'une part, il y a le hashtag qui a fleuri sur Twitter "lesfemmesavecZemmour", montrant celles qui soutiennent le polémiste presque candidat à la présidentielle et ses idées. Sur le plateau de Face à l'info sur CNews le 4 novembre 2021, en tant qu'invité et pas intervenant cette fois, il a expliqué à Christine Kelly à quel point c'est lui "qui protège le mieux les femmes". Le même jour mais sur France 2, il était au coeur de Complément d'enquête, qui se penche sur l'ascension de ce polémiste qui n'hésite pas à multiplier les attaques médiatiques. Parmi les intervenants, s'est distinguée son amie Isabelle Balkany. Elle a elle aussi contribué à affirmer le discours selon lequel l'ancien journaliste du Figaro n'est pas l'ennemi des femmes.

"C'est qu'il est d'une galanterie extraordinaire ! C'est rare maintenant les hommes qui, quand vous déjeuner avec eux, tirent votre chaise. Merci Eric ! Quand il fait ça, j'adore !", explique Isabelle Balkany. Celle qui est sous bracelet électronique, le décrit comme un séducteur, pas un macho, et illustre ses propos par le fait qu'il a épousé une femme de caractère, Mylène Chichportich : "Ça m'a fait rire quand on lui a fait ce procès à la noix de misogynie. Mylène est une fille intelligente, c'est une femme forte, combattante, c'était ridicule !"

Avec Mylène Chichportich, Eric Zemmour a eu trois enfants qu'il préserve farouchement des médias : Hugo, né en 1997, Thibault, en 1998 et Clarisse, en 2004. Son épouse, qu'il a rencontrée à 24 ans en 1982 est dans l'ombre mais collabore avec l'auteur de La France n'a pas dit son dernier mot. Avocate spécialisée dans le droit des faillites, elle a fondé avec son mari la maison d'éditions Rubempré qui édite notamment le travail de l'essayiste controversé. Elle a gardé son nom de jeune fille, ne veut pas être "la femme de" mais l'a soutenu dans les moments les plus durs comme lorsqu'il a été condamné pour provocation à la haine raciale en 2015.

La lumière, c'est la jeune conseillère du chroniqueur, Sarah Knafo, qui la prend actuellement. Mylène Chichportich préfère rester dans l'ombre, protéger sa famille et poursuivre sa carrière professionnelle. D'après Le Point, Mylène Chichportich lui tient tête et ne craint pas de le recadrer lorsqu'elle estime que la notoriété "lui fait tourner la tête". Comme sa mère, son épouse tient un capital dans le parcours d'Eric Zemmour, qui tranche avec l'image qu'il se construit, lui-même, à travers chacune de ses sorties politico-médiatiques. Restent les témoignages d'agressions sexuelles subies par sept femmes et dévoilés par Médiapart. La plupart des faits présumés seraient prescrits précise France Info.