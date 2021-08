Isabelle Balkany : Photo avec ses petits-enfants... un détail interpelle !

Isabelle Balkany n'ayant plus de mandat électoral, elle a du temps libre pour d'autres activités. Ce qui réjouit ses petits-enfants, lesquels ont débarqué chez elle en cette période estivale. L'ancienne élue de Levallois-Perret, frappée du sceau de l'inéligibilité à cause de ses ennuis judiciaires, a partagé une photo sur Twitter.

Le 1er août, Isabelle Balkany a donc posté un cliché d'elle tout sourire avec ses trois petits-fils à ses côtés et, en légende, elle écrit : "Dimanche... Repos pour les lions lutins aide-jardiniers et leur 'chef' !!" Une photo qui semble avoir été prise sur sa propriété de Giverny, dans l'Eure, où elle passe le plus grand de son temps avec son mari Patrick. Mais ce qui a surtout sauté aux yeux de ses abonnés - et des autres - c'est un détail précis dans sa tenue : un bracelet électronique à la cheville !

"Petit bracelet à la cheville en caillera" ; "Classe le bracelet ! Ils auraient au moins pu en fournir plusieurs assortis à vos tenues" ; "Isabelle on oublie trop souvent que c'est une mamie avec un bracelet.. moi ma mamie elle est moins stylée quoi elle en a pas..." ou encore "Super le bracelet ! C'est pour ne pas fatiguer les chevilles lors du jardinage ?", peut-on notamment lire.

Isabelle Balkany (73 ans) avait été forcée par la justice à porter un bracelet électronique dans le cadre de sa condamnation, conjointe à celle de son mari, dans l'affaire de blanchiment de fraude fiscale. Un moindre mal qui lui a surtout évité de dormir en prison.