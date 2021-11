"C'est votre prénom qui est une insulte à la France" : Eric Zemmour VS Hapsatou Sy, des images inédites dévoilées

Animal médiatique presque candidat pour la présidentielle, Eric Zemmour est souvent en roue libre sur les plateaux de télévision qu'il a écumés depuis des années. La nouvelle édition de Compléments d'enquête sur France 2 diffusée le 4 novembre 2021 s'intéresse au phénomène et revient notamment sur un épisode particulier du polémiste : son échange tendu avec l'entrepreneuse-chroniqueuse Hapsatou Sy. La totalité de la séquence est dévoilée ainsi que sa colère auprès de Thierry Ardisson, animateur du show, après l'enregistrement de leur show.

Très marquée par son altercation verbale en septembre 2018 avec Eric Zemmour sur le plateau des Terriens du dimanche sur C8, Hapsatou Sy a longuement réfléchi avant de revenir sur les faits. Très affaiblie par un mal dont elle ne dit pas le nom, mais qui ne serait pas sans lien avec le comportement du polémiste, elle est revenue pour Compléments d'enquête sur cet épisode. A 40 ans, la maman de deux jeunes enfants, Isaac et Abbie, qu'elle a eus avec l'animateur Vincent Cerutti, affirme que sa vie a basculé après sa rencontre avec le polémiste.

Retour en 2018. Eric Zemmour fait la promotion de son best-seller Destin français dans Les Terriens du dimanche, face à Thierry Ardisson. Il aborde son sujet de prédilection, l'origine des prénoms qui doivent venir du calendrier où figurent les saints chrétiens. Hapsatou Sy le reprend : "Je m'appelle Hapsatou, je suis française." Mais son interlocuteur estime que sa mère a eu tort de choisir ce prénom et pense que le prénom Corinne lui irait bien. Entre choc et rires gênés devant tant d'arrogance, le montage laisse penser que les deux protagonistes s'échangent des piques, pas plus.