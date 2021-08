Hapsatou Sy quitte C8... et règle ses comptes !

Et de poursuivre ses explications : "Après presque 10 ans de loyaux services, j'ai donc décidé de quitter le groupe à qui j'offrais l'une des plus belles audiences notamment sur le continent africain avec mon émission Enquête d'Afrique. Hélas, je me rends compte de jour en jour que la chaîne est devenue une caisse de résonance des thèses extrêmes à l'opposé de mes valeurs et de celles de la majorité des Français. Je n'arrive d'ailleurs pas à comprendre le fait qu'un groupe comme celui de Bolloré fortement enraciné dans le paysage économique africain continue de se compromettre avec cette tendance qui va à l'encontre de la philosophie d'ouverture et de tolérance du groupe. À ceux qui penseront ma décision tardive, il y a des raisons à tout cela. Merci à vous, qui m'avez fait l'honneur et l'amitié de me suivre. Notre aventure commune continue plus que jamais."

Un message clair et surtout bien senti. En effet, Hapsatou Sy annonce son départ de Canal+ et en profite pour régler ses comptes avec le groupe ainsi qu'avec Eric Zemmour. En septembre 2020 à l'antenne des Terriens du dimanche il indiquait considérer qu'en France, les Français doivent porter des prénoms du calendrier, à savoir ceux des saints chrétiens. Il avait même rebaptisé Hapsatou Sy... Corinne ! Depuis, c'est clash, plaintes... et démission pour la belle.