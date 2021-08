Vincent Cerutti séparé d'Hapsatou Sy : ses vacances en famille écourtées, il s'explique...

Et de préciser ses projets en légende de cette vidéo : "Vacciné ? Oui. Si j'ai déjà été contaminé par le virus ? Aussi... il y a 10 mois... et là ? Un #pcr ? Encore ? Heu... oui avant de prendre l'avion et de vous retrouver !! J'ai hâte ! On va "faire de la radio ensemble" dés ce lundi 23 août sur #MRADIO avec @tiffanybonvoisin @yann_jamet et @lucasdvs 06h/10h. Et aussi, d'ici là je serai au Mans du jeudi 19 au dimanche 23 août pour commenter les @24heuresdumans comme tous les ans depuis 24 ans déjà."

C'est donc un départ pour le travail ! Et avant de filer à l'aéroport, il "[se] la raconte en vacances", comme il l'indique lui-même. Depuis le mois de juillet, il passe du bon temps avec sa belle Hapsatou Sy et leurs deux enfants sous le soleil sénégalais. Les amoureux avaient même déjà partagé de superbes photos de leurs adorables bambins à la plage, le petit Isaac en pleine construction d'un château de sable et la petite Abbie en maillot de bain, prête à se baigner. Des moments précieux à quatre. Désormais, c'est à trois, avec ses enfants, que la business woman et animatrice télé issue d'une famille d'origine sénégalaise et mauritanienne poursuit le séjour.