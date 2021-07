Vincent Cerrutti et Hapsatou Sy : Leurs enfants s'éclatent au Sénégal, tendres instants en famille

Après la pluie vient le beau temps. Vincent Cerutti s'est remis de son hospitalisation pour intoxication alimentaire et c'est au Sénégal, pays d'origine de sa compagne Hapsatou Sy, qu'il prend du bon temps. Le couple profite des superbes paysages de la côte avec leurs deux enfants, Abbie (4 ans) et Isaac Haroun Giovanni (1 an et demi). De rares photos sont partagées sur les réseaux sociaux.

En story sur Instagram, Hapsatou Sy publie d'exceptionnelles images de ses enfants lors d'une virée à la plage. Le jeune Isaac apparaît en débardeur à motifs marins, installé sur le sable fin, à l'ombre. Il s'amuse avec sceau, pelle et râteau. "Mon petit mec à moi", écrit l'heureuse maman sur cette belle photo. Dans la foulée, elle partage un autre cliché, de son aînée cette fois. L'adorable Abbie, en maillot de bain rouge, se tient debout au loin, les pieds dans l'eau. "Ma sirène", lance Hapsatou Sy. Si leurs visages sont cachés par des émoji en forme de coeurs rouges, Abbie et Isaac semblent s'éclater au Sénégal.

De son côté, Vincent Cerutti samedi 24 juillet 2021 un selfie de lui pris au sud de Dakar, la capitale. L'animateur télé et radio de 40 ans s'affiche ultra bronzé, la mine bien meilleure que ces dernières semaines après son passage à l'hôpital. En hashtag, il annonce profiter de ses vacances et se réveiller de sa sieste. Un instant privilégié pour le père de famille.