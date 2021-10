Sarah Knafo hilare et très à l'aise aux côtés d'Eric Zemmour malgré un accueil houleux

Venu à Biarritz le 26 octobre 2021, le très clivant et décrié Eric Zemmour était une nouvelle fois entouré de sa garde rapprochée. Parmi elle, se distingue Sarah Knafo, sa conseillère qui se mue peu à peu en directrice de campagne du presque candidat. Si l'arrivée du polémiste a été mouvementée par son accueil houleux organisé par des manifestants, cela n'a pas altéré la bonne humeur de la jeune femme qui a multiplié les sourires et éclats de rires.

Pour la promotion de son dernier et lucratif livre La France n'a pas dit son dernier mot, Eric Zemmour a choisi de venir dans les Pyrénées-Atlantiques, à Biarritz. Le soir même, un meeting était prévu mais en périphérie car le maire a refusé qu'il vienne en centre-ville, craignant des troubles à l'ordre public. L'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché s'est donc rabattu sur la halle d'Iraty. Il y était d'ailleurs attendu par plusieurs manifestants qui s'opposent à ses idées clivantes, lui à qui on reproche du sexisme, du racisme ou encore de l'homophobie.

Les cris provenant de la manifestation n'ont pas l'air d'avoir ému le duo formé par Eric Zemmour et Sarah Knafo, conscients que cela leur donne également encore plus de visibilité. En quête perpétuelle de polémiques et de buzz - son passage "organisé" dans la ville de son enfance, Drancy en Seine-Saint-Denis, en regorge -, l'essayiste se prépare toujours plus à l'annonce de sa candidature à la présidentielle. Invité sur le plateau de LCI pour l'émission Le Grand Jury, il a confirmé avoir pris une décision quant à sa candidature à l'élection présidentielle, sans vouloir donner de date : "Ma décision est prise dans ma tête, vous ne savez pas ce qu'il en est." S'il se lance, reste à trouver les fameux 500 parrainages d'élus nécessaires...

Le mystère se réduit sur le calendrier électoral d'Eric Zemmour. Sa conseillère Sarah Knafo est donc plus que jamais sur le qui-vive. Omniprésente à ses côtés depuis des semaines, la jeune femme, magistrate de la cour des comptes actuellement en pause, prend de plus en plus de la lumière pour devenir indispensable à l'ascension du plus célèbre et du plus controversé des polémistes français.