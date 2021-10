Sarah Knafo, conseillère d'Eric Zemmour : L'agression qui a bouleversé sa vie

Dans l'ombre d'Eric Zemmour depuis des mois, Sarah Knafo intéresse et fascine autant que l'ascension dans les sondages du polémiste. En attendant l'officialisation de sa candidature pour les élections présidentielles 2022, Le Monde s'est donc penché sur le parcours de cette jeune femme qui agit au côté de l'animal médiatique. Dans une longue enquête, on découvre ainsi le drame qui a frappé la famille de cette énarque de 28 ans.

Magistrate de la cour des comptes actuellement en pause, Sarah Knafo gagne en importance. Bras droit d'Eric Zemmour, elle s'affiche de plus en plus dans la lumière. On a pu la voir dans le public d'une conférence menée avec Michel Onfray, Accords et désaccords, ou bien de côté, mais quand même dans le champ des caméras, quand l'ancien journaliste a évoqué devant la presse les chiffres des sondages qui le présentent au second tour. Conseillère ou directrice de campagne ? Le flou règne quant aux relations de cette ambitieuse personne qui a pris soin de nettoyer les historiques de ses réseaux sociaux depuis la presque campagne du polémiste.

D'après les journalistes du Monde, le rôle de Sarah Knafo a pris de l'importance auprès d'Eric Zemmour à partir de 2019 : "Elle pilote dès février les initiatives pro-Zemmour, filtre les recrutements, met les volontaires en contact, échafaude le plan médias, distille le récit officiel aux journalistes... Un ami d'Eric Zemmour s'épanche sur cette campagne tenue d'une main de fer : gare à celui qui aura un mot de travers, sous peine que 'sa tête roule sous la colère de Sarah'." Un homme qu'elle a rencontré car c'est un vieil ami de la famille, tous deux ont des ancêtres qui ont habité le même village berbère.

Le traumatisme de l'agression

Née à Pavillons-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, Sarah Knafo ne semblait pas se destiner à une carrière dans le haut fonctionnariat. Mais c'était mal connaître cette femme qui quitte "le foyer d'une mère hypnothérapeute, d'un père chef d'entreprise et de sa soeur Cindy Knafo, photographe de mode excentrique, pour s'installer au coeur de Saint-Germain-des-Prés, à Paris". Sa force se décuple lorsqu'un drame survient. Elle a perdu son frère, Dan, en 2018 : "Il souffrait d'un lourd handicap après l'agression de sa mère enceinte, en Seine-Saint-Denis, alors qu'elle n'avait que 4 ans. Sa mort a renforcé, chez Sarah Knafo, son tempérament de fonceuse, et un énorme appétit de vivre."

En comparaison à cet événement tragique, l'ambitieuse ne craint rien, les nombreux hommes plein d'expériences qui se trouvent face à sa route ne l'impressionnent pas, ni ceux qui sont fils d'hommes politiques et qui ont le réseau qu'elle n'avait pas. Aujourd'hui, son carnet d'adresses est bien rempli, et c'est à elle désormais qu'on demande conseil.