Eric Zemmour : Soutenu par Sarah Knafo face à Michel Onfray

Eric Zemmour a un agenda chargé. Le 4 octobre 2021, après avoir été sur le plateau des Grandes Gueules de RMC, le polémiste avait rendez-vous sur la scène du palais des congrès de Paris face au philosophe Michel Onfray. Ils y étaient invités pour exposer leurs "accords et désaccords" devant pas moins de 4000 personnes. Parmi elles se trouvait le grand soutien du chroniqueur politique, Sarah Knafo.

Les débats, même s'ils sont agités et épuisants, Eric Zemmour n'en a jamais assez. Au Palais des congrès, il a retrouvé Michel Onfray, intellectuel qu'il a déjà pu croiser dans les locaux de CNews. Les deux hommes ont en commun l'art et l'amour de la rhétorique, le goût des phrases fortes et un positionnement clivant. Parmi les sujets abordés : l'enfance, la famille, la sécurité, l'immigration, la religion, la guerre de civilisation, la souveraineté, le Frexit ou encore le pass sanitaire. Un rendez-vous "on-ne-peut-plus" politique qui montre bien à quel point, si l'on pouvait en douter, qu'Eric Zemmour s'approche de la campagne présidentielle.

L'annonce n'a pas encore été faite, il fait officiellement la promotion de son livre La France n'a pas dit son dernier mot, mais il est indéniable qu'Eric Zemmour se prépare, gonflé par des sondages qui montre sa progression avec 13 à 14% des intentions de vote au premier tour. Dans sa démarche de présidentiable, il peut compter sur le soutien et les conseils de Sarah Knafo. Très discrète, elle a fait une apparition remarquée au cours du débat, attentive aux premiers rangs.

Cette titulaire d'un master d'affaires publiques de Sciences Po est âgée de 28 ans. Jeune, Sarah Knafo n'en a pas moins un CV impressionnant oeuvrant comme magistrate de la Cour des comptes. En pause dans sa carrière pour se consacrer à son travail de conseillère auprès d'Eric Zemmour, cette férue de littérature multiplie ces derniers mois des apparitions discrète. On l'a ainsi vue aux côtés de l'ancien polémiste d'On n'est pas couché lors de séances de dédicaces organisées à Toulon ou Nice. C'est elle d'ailleurs qui l'aidait occasionnellement à écrire certaines fiches quand il était chroniqueur de CNews. Dans sa démarche clairement électorale, Eric Zemmour a bien besoin du soutien de ses proches dans la jungle politico-médiatique.