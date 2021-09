Eric Zemmour : De somptueux locaux pour... sa campagne présidentielle ?

Eric Zemmour laisse planer le doute sur sa candidature à l'élection présidentielle 2022, mais il prend néanmoins des mesures qui alimentent les spéculations. Le Parisien annonce dans son édition du 29 septembre 2021 que le polémiste a trouvé des "vastes locaux de campagne". Le polémiste privé d'antenne sur CNews a choisi un cadre très chic : dans un immeuble dans le 8e arrondissement. De quoi lui changer les idées après avoir été une nouvelle fois pris pour cible. Une enquête a été ouverte dans la foulée, pour "menaces de mort", a indiqué le parquet de Paris à l'AFP.

Quand on l'interroge, Eric Zemmour aime éluder l'officialisation de sa candidature aux prochaines présidentielles. Pour autant, sur les ondes d'Europe 1, il n'avait pas hésité à déclarer : "Si je n'y allais pas, je décevrais beaucoup de gens, ça c'est sûr. Et ça sera pris comme une désertion, une trahison, etc. Ça compte dans ma prise de décision." D'autant que les sondages ne cessent de gonfler son égo, avec 13 à 14% des intentions de vote au premier tour, le mettant au même niveau que les candidats LR. Alors pour ne pas décevoir ses soutiens, l'ancien sniper d'On n'est pas couché s'organise très activement en louant des locaux qui se veulent très chic.

Selon les informations du Parisien, "ceux-ci se trouvent rue Goujon dans le très chic VIIIe arrondissement de Paris, à deux pas des Champs-Élysées... et de l'Élysée". Un cadre très chic pour son futur quartier général avec près de 400 mètres carrés de superficie, pour l'instant encore en travaux. La location de ce grand rez-de-chaussée avec double exposition, sous-sol et demi-étage est au nom de l'association des amis d'Éric Zemmour.

Actuellement en promotion pour son livre La France n'a pas dit son dernier mot, Eric Zemmour fait durer le suspens pour choisir le moment le plus opportun pour annoncer sa candidature. Les occasions pullulent, lui qui est omniprésent dans les médias et écume les plateaux de télévision et radio.