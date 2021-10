Eric Zemmour excédé : réaction de Charles Consigny, celui qui l'a mis hors de lui

Dans Les Grandes Gueules hier, Charles Consigny avait qualifié l'ouvrage d'Eric Zemmour de livre d'extrême-droite et critiqué son auteur d'être déconnecté de la situation des Français. Si ce dernier l'a écouté en faisant seulement quelques sourires ironiques, il a eu du mal à imposer son argumentation, sans cesse coupé par Charles Consigny : "Ecoutez moi maintenant. J'élève la voix. Pendant que vous parlez, moi je me tais. Non je ne reste pas calme, je connais ce truc", clame Eric Zemmour poussé à bout par Charles Consigny. Ce dernier lui rétorque : "Pour être président il faut être à calme." "Je m'en fous", réagit le polémiste qui tente de poursuivre : "Oui, je ferai peur aux gens. J'aimerais bien que vous vous taisiez. Bon ok, je m'en vais. (...) Le truc de parler sur moi alors que vous avez parlé quand je me taisais, je le connais. Donc vous arrêtez et vous me laissez parler. Moi, je ne fais jamais ça. Moi je vous ai laissé parler. Alors soyez un peu respectueux."