Eric Zemmour excédé en direct sur RMC : "Je ne reste pas calme... Je m'en fous"

Alain Marschall et Olivier Truchot tentent de faire rester leur invité. Eric Zemmour, utilisant une gestuelle de plus en plus tendue, ne cache pas son agacement : "Le truc de parler sur moi alors que vous avez parlé quand je me taisais, je le connais. Donc vous arrêtez et vous me laissez parler. Moi, je ne fais jamais ça. Moi je vous ai laissé parler. Alors soyez un peu respectueux."

Après cet échange tendu, l'ancien sniper d'On n'est pas couché peut reprendre son souffle et finir son argumentation. Il poursuivra ensuite sur Bernard Tapie. Reconnaissant son combat exemplaire contre le cancer, Eric Zemmour précisera : "C'était un guerrier mais sur le fond, j'étais en désaccord total avec lui. (...) Il avait le tempérament d'être Trump avant Trump. Il a été roulé dans la farine par Mitterrand et par l'idéologie dominante." Une intervention qui va de nouveau échauffer les esprits et se finir dans le vacarme quand l'heure de la fin des Grandes Gueules a sonné.