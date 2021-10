Eric Zemmour candidat ? De sérieux obstacles se dressent devant lui...

Les sondages sont en sa faveur mais Eric Zemmour va-t-il réussir à se présenter à l'élection présidentielle du mois d'avril 2022 ? Ecumer les plateaux de télévision ne suffira pas à le faire entrer dans la cour des candidats au poste suprême, comme l'indique La Dépêche du Midi. Le quotidien d'Occitanie rapporte les obstacles qui peuvent entraver la future campagne de l'un des visages de l'extrême-droite.

Presque candidat, Eric Zemmour s'est félicité des résultats du sondage Harris Interactive pour Challenges du 6 octobre 2021, applaudi par ses soutiens les plus proches : il serait pour la première fois qualifié au second tour de la présidentielle avec 17 à 18% des intentions de vote, derrière Emmanuel Macron (24 à 27%), tandis qu'il a déjà préparé les locaux de son QG, situés dans le chic 8e arrondissement. Cependant, il n'a toujours pas officialisé sa candidature.

Le défi des 500 parrainages : Eric Zemmour doit, comme tout candidat, rassembler un demi-millier de signatures. Mais entre les soutiens sur Twitter et des parrainages par des maires qui doivent aussi répondre à des attentes politiques réelles, les choses ne sont pas les mêmes. Certes, lors de ses séances de dédicaces, l'auteur de La France n'a pas dit son dernier mot recueille des promesses, mais elles ne sont pas encore concrétisées face à d'autres figures politiques mieux rôdées pour obtenir ces sésames.

La justice pourrait aussi entraver le parcours d'Eric Zemmour, même si, pour le moment, elle n'a pas fait beaucoup de mal à sa popularité. Condamné il y a dix ans pour provocation à la discrimination raciale puis en 2018 pour provocation à la haine religieuse, le polémiste possède donc des casseroles bien encombrantes. Il assume ses propos mais, comme le rapporte au Huffington Post Thomas Hochmann, professeur de droit public, "l'individu condamné pour provocation à la haine raciste peut être privé de son éligibilité pendant une période de cinq ans au plus".

La question de l'argent est aussi une donnée. Même si on imagine qu'il va pouvoir rembourser ses frais de campagne en dépassant la barre des 5% à l'élection présidentielle, il lui reste encore des fonds à obtenir. Son dernier livre lui a rapporté 1 million d'euro d'après Le Parisien. Cependant, les ventes sont désormais en baisse, il a vu les ventes retomber à 35 000 unités en troisième semaine. Charles Gave, un millionnaire qui a un temps soutenu Nicolas Dupont-Aignan, a prêté 300 000 euros à l'animal médiatique. Mais cela suffira-t-il ? Emmanuel Macron avait levé 15 994 076 euros entre la création d'En Marche en mars 2016 et décembre 2017.

Particulièrement discret sur sa vie privée, ce natif de Montreuil va voir, plus que jamais, son intimité étalée sur la place publique, quand la campagne va battre son plein. Si ses prédécesseurs ont assumé leur couple, leur divorce ou leur célibat, l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché, marié à l'avocate Mylène Chichportich et père de trois enfants est-il prêt à voir sa vie être scrutée sur tous ses aspects ?