Marine Le Pen "va mal" : elle ne supporte pas le rapprochement entre Eric Zemmour et Marion Maréchal

L'élection présidentielle se tiendra au mois d'avril 2022, les politiques de tout bord s'affairent pour s'imposer au mieux sur la durée et attirer un maximum l'électorat. Il y a près de cinq ans, Marine Le Pen était arrivée au second tour, mais pour le prochain vote, elle se retrouve dans une position bien délicate. La candidate du Rassemblement national "ne va pas bien" selon la journaliste politique de Libération, Charlotte Chaffanjon, présente sur le plateau de BFMTV le 28 septembre 2021. Principale cause de ses maux : Eric Zemmour.

L'attention sur le polémiste est de plus en plus forte. Eric Zemmour atteint près de 13 à 14% des intentions de vote au premier tour, tandis que la femme politique a baissé à 16%. Des chiffres qui vont être encore bouleversés quand l'éditorialiste va officialiser sa candidature, lui qui a déjà trouvé les locaux de son QG. Avec ses thématiques sur l'immigration et l'identité, le polémiste marche sur les plates-bandes de la fille de Jean-Marie Le Pen. Selon Le Monde, voyant sa cote baisser, elle veut revenir sur le devant de la scène : "Après quelques déplacements discrets en région, la candidate du Rassemblement national à la présidentielle revient en force sur son terrain de prédilection, avec un projet de référendum 'drastique' sur l'identité et l'immigration qu'elle a présenté, mardi 28 septembre, devant la presse à Paris."

En effet, souhaitant être au contact des Français, à l'image de la campagne de Jacques Chirac en 1995, Marine Le Pen doit faire face à la montée en puissance médiatique d'Eric Zemmour qui surfe sur les mêmes thèmes populistes. Comment se démarquer de lui ? En s'appuyant de "l'image de technicité et de sérieux polie depuis des mois. Encadrée de deux conseillers, elle a insisté, mardi, sur son offre 'clés en main', des solutions 'réalistes, c'est-à-dire politiquement et juridiquement viables et donc concrètement applicables'," rapporte Le Monde.

Le nuage Zemmour au-dessus de la tête de Marine Le Pen est d'autant plus dangereux que celui-ci s'est rapproché de sa nièce Marion Maréchal. Plus tôt dans le mois, les deux personnalités s'étaient vus à Budapest au rassemblement de la droite nationaliste européenne. De quoi tendre encore plus les relations entre les deux femmes. On se souvient que la leader du RN avait d'ailleurs été absente du mariage de sa nièce avec Vincenzo Sofo...