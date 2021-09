Eric Zemmour marié : comment a-t-il rencontré son épouse, Mylène Chichportich ?

Eric Zemmour a fait la connaissance de son épouse à seulement 24 ans. C'était en 1982 et à l'époque, l'extrémiste condamné assure avoir "peu profité de la libération sexuelle". Depuis Mylène Chichportich est toujours l'épouse du quasi futur candidat à la présidentielle. Plutôt dans l'ombre qu'à fanfaronner dans les médias, cette ancienne administratrice judiciaire a exercé sa fonction pendant trente ans en utilisant toujours son nom de jeune fille.

Désormais avocate spécialisée dans le droit des faillites, Mylène Chichportich est décrite comme une femme forte, une tête pensante au fort caractère qui ne se laisserait pas intimider par la stature d'un homme. Tout le contraire de ce que le polémiste radical narre dans son essai Premier Sexe. Comme le relate Le Point, si Mylène Chichportich n'a jamais répondu aux médias, ce n'est pas pour laisser la lumière à son mari, mais bien pour ne pas exister qu'à travers lui.

Pourtant, Me Mylène Chichportich a déjà soutenu publiquement son mari Eric Zemmour, notamment lorsqu'il a été condamné pour provocation à la haine raciale en 2015. Ils arrivaient conjointement au tribunal avec l'avocat de l'extrémiste, Me Olivier Pardo. "C'est une battante qui a de l'autorité et de l'ambition", avait décrit le conseil. Toujours d'après Le Point, Mylène Chichportich tiendrait la dragée haute à son mari, n'hésitant pas à la recadrer lorsqu'elle estime que la notoriété "lui fait tourner la tête".

Avec le multi-condamné, Mylène Chichportich a accueilli trois enfants : Hugo, en 1997, Thibault, en 1998 et puis la dernière, Clarisse, née en janvier 2004.