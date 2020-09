Hapsatou Sy alias "Corinne" : Éric Zemmour mis en examen après ses propos

Avec Éric Zemmour, une affaire chasse l'autre. Récemment, c'est lui qui avait le statut de victime après la condamnation d'un homme qui l'avait harcelé dans la rue. Mais la vapeur se renverse déjà puisqu'il est désormais mis en examen pour injure à caractère racial. La conséquence de son clash avec la chroniqueuse Hapsatou Sy.

Comme l'a rapporté le jeudi 17 septembre 2020 sur son compte Twitter, le journaliste David Perrotin, ex-membre de BuzzFeed aujourd'hui chez Loopsider, Éric Zemmour aura prochainement affaire à la justice après avoir fait polémique en septembre 2018 sur le plateau de l'émission Les Terriens du dimanche. "Après les propos tenus par Éric Zemmour contre la chroniqueuse Hapsatou Sy qui aurait dû s'appeler 'Corinne', une plainte a été déposée. Zemmour a été convoqué par le juge cet été et a été mis en examen cette semaine pour injure à caractère racial. C'est Éric Dupond-Moretti qui représentait Hapsatou Sy. Étant devenu ministre [nommé à la Justice en juillet 2020, NDLR], c'est Antoine Vey (son associé) qui défend l'animatrice", a précisé le journaliste.

À l'époque, Éric Zemmour avait été invité à parler de son livre Destin français et, une fois encore, il était parti en roue libre. Il s'en était pris pendant l'émission à Rachida Dati, puis à Hapsatou Sy, alors chroniqueuse des Terriens du dimanche avant qu'elle ne soit poussée vers la sortie avec pertes et fracas. "Normalement, chez moi, en tout cas depuis une loi de Bonaparte qui a malheureusement été abolie en 1993 par les socialistes, on doit donner des prénoms dans ce que l'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens", avait-il dit, reprochant par là à l'ancienne ministre d'avoir appelé sa fille Zohra. Ces propos avaient choqué Hapsatou Sy, qui lui avait alors fait remarquer qu'en dépit de son prénom, elle était française. "Eh bien, votre mère a eu tort", lui avait-il rétorqué en lui lançant que Corinne aurait été un prénom idéal pour elle. Vive polémique, soutien des stars sur la Toile et menaces de mort contre la chroniqueuse avaient suivi.

Après ce clash, Hapsatou Sy avait effectivement déposé plainte. Pour l'heure, la chérie de Vincent Cerutti n'a pas réagi à l'annonce de cette mise en examen.