Hapsatou Sy, son bébé Isaac opéré : "J'étais morte de stress. Car oui je n'avais pas le contrôle"

Hapsatou Sy avait de quoi être inquiète. En story Instagram, elle a confié dans la journée de mercredi 3 novembre que son fils Isaac (1 an et demi), né de ses amours avec Vincent Cerutti, se trouvait à l'hôpital à travers une photo de lui où seule l'une de ses mains bandée apparaît. Sa maman Hapsatou Sy précise en commentaire que "tout s'est bien passé" sans toutefois livrer les raisons de cette soudaine hospitalisation.

Dans la soirée, les internautes ont pu y voir un peu plus clair lorsque l'animatrice de 40 ans a partagé une touchante photo d'elle et son fils immortalisée peu après sa naissance. Une façon pour Hapsatou Sy d'exprimer le sentiment de vulnérabilité et d'impuissance qu'elle a ressenti ces derniers jours. "J'avoue, je n'avais pas envie de poster une photo de moi toute fraîche en mode zéro stress. Être maman c'est dur même si c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Je suis toujours la première à rassurer tout le monde et à donner de la force. La vérité c'est que j'en manque parfois. Mon petit gars s'est fait opérer (rien de grave), on a eu beau me dire c'est bénin, c'est rien. J'étais morte de stress. Car oui je n'avais pas le contrôle. Trois jours sans quasiment dormir", a-t-elle raconté là encore sans rentrer dans les détails.

Et pour elle de souligner le plus important : "Il est là à côté de moi. Il va bien. Tout va bien. Mais j'avais juste envie de vous dire qu'on est pas toujours forte et tant mieux. Ça fait retomber la pression de toujours être parfaite. Je vous aime mes bébés, vous me rendez plus belle de l'intérieur chaque jour. #viedemaman #bonheurfamily."