Vincent Cerutti en solo avec ses deux enfants : photo pour immortaliser un grand moment

Depuis que leurs vacances idylliques au Sénégal sont terminées, Vincent Cerutti et Hapsatou Sy ont retrouvé leur quotidien très rythmé. Il est donc indispensable pour le couple de se partager les tâches, surtout avec leurs deux jeunes enfants Abbie (4 ans) et Isaac (1 an et demi). Ce week-end, c'est l'animateur qui a justement été chargé d'assurer leur garde, pendant que sa compagne s'occupait de ses projets professionnels. Et le programme de Vincent Cerutti et ses petits semble bien chargé !

Vendredi 24 septembre, il a partagé une photo de leur adorable trio sur Instagram, captée pendant leur voyage en train. L'occasion de constater qu'Abbie et Isaac ont bien grandi ! La fillette apparaît tranquillement installée sur son fauteuil en train de regarder le paysage par la fenêtre, pendant que son petit frère se tient debout comme un grand, lui aussi captivé par l'extérieur. Il faut dire qu'il s'agit d'une grande première pour le bambin qui n'avait jusque-là jamais pris le train. Un moment simple et pourtant précieux pour Vincent Cerutti. "Voyage en train et baptême pour Isaac, bientôt 2 ans, qui découvre la grande vitesse et qui comme toujours me fait tellement rire. Maman @hapsatousy est au Maroc avec son équipe @hapsatousybeauty", lit-on.