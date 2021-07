Vincent Cerutti papa d'Abbie et Isaac : confidences rares sur son quotidien avec ses enfants

La paternité change un homme, et Vincent Cerutti le confirme : "Devenir père m'a humainement fait beaucoup de bien. Déjà, j'ai arrêté de fumer. (Rires) Et j'ai compris qu'avant je voyais mais je ne regardais pas, j'entendais mais je n'écoutais pas. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus indulgent avec l'éducation que j'ai reçue de mes parents, de mes grands-parents. Je suis un papa qui rit beaucoup avec ses enfants, je leur fais plein d'imitations pour dédramatiser en riant de tout ce qui peut leur faire peur..."

Si son petit garçon, de son nom complet Isaac Haroun Giovanni, est encore trop jeune pour aller à l'école, la petite Abbie est scolarisée en maternelle. D'ailleurs, elle s'y plaît fortement selon son papa. "Elle veut même y rester tellement elle est contente, lance-t-il. À la maison, elle adore regarder les courses de moto avec moi. Quant à Isaac, j'ai trouvé comment l'endormir : je lui fais écouter des duos d'Andrea Bocelli avec le violoncelliste Hauser. Je le conseille à tous les parents !"

En bref, l'animateur est on ne peut plus comblé. "La vie, c'est un peu comme un bus. Tu peux être seul ou avec des gens, il peut tomber en panne, ou aller très vite, tu peux avoir envie de le conduire ou de laisser le volant à quelqu'un...", lance-t-il avant de s'amuser de sa comparaison "nulle"... surtout qu'il compte s'acheter une moto prochainement ! Ce qu'il faut retenir, c'est que pour Vincent Cerutti et Hapsatou Sy, la vie est belle et qu'"à part ça tout va bien", comme l'indique la business woman et animatrice télé sur son compte Instagram !